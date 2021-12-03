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Политика3 декабря 2021 11:52

Главой комитета госстройнадзора Ленобласти стал Николай Циганов

Ранее он был заместителем председателя комитета
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Главой комитета госстройнадзора Ленобласти стал Николай Циганов / Фото: Администрация ЛО

Главой комитета госстройнадзора Ленобласти стал Николай Циганов / Фото: Администрация ЛО

В правительстве Ленинградской области произошли кадровые изменения. На должность главы комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области назначен Николай Циганов. Об этом в областной администрации сообщили 3 декабря 2021 года.

- С 7 декабря председателем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области назначен Николай Михайлович Циганов, - рассказали в администрации.

Раньше он был первым заместителем председателя этого же комитета.

Николай Михайлович родился в 1973 году, окончил техникум по специальности инженер-строитель, а после проходил службу в Вооруженных Силах в Витебской Воздушно-десантной дивизии. Добавим, что в 2000-х годах он руководил рядом строительных компаний в должностях заместителя генерального директора и генерального директора.