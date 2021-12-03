Коммунальщики скидывали снег с крыши дома на машины на улице Савушкина

На Савушкина снег с крыш скидывали на автомобили. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коммунальщики Приморского района отличились при уборке крыш от снега. Ничего не смущаясь, они сбрасывали все прямо на припаркованные у домов машины. Снизу стояла из бригадир и кричала «Ребята, аккуратнее, внизу машины». Но, как отметили случайные свидетели действа, ребята будто ничего и не слышали.

- На Савушкина, 14 ребятам все равно, что внизу машины припаркованы, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по видео, под удар попали старый микроавтобус «Мерседес» и пара легковушек.

Причины такого поведения просты: ответственность коммунальных служб застрахована, и они не могут тратить время, чтобы найти каждого из автомобилистов. А вот владельцам авто еще придется побегать, чтобы компенсировать убытки.

- Ничего, в следующий раз поставят там, где снег не падает, - иронизируют петербуржцы.