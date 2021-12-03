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Происшествия3 декабря 2021 12:14

Рабочий погиб на пункте сбора снега «Водоканала» в Петербурге

Тело извлекают спасатели
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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На пункте сбора снега погиб рабочий "Водоканала".

На пункте сбора снега погиб рабочий "Водоканала".

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рабочий «Водоканала» погиб на пункте по сбору снега. Трагедия произошла днем 3 декабря на площадке, расположенной на Краснопутиловской улице. По предварительным данным, мужчину зажало в механизме уборочной машины.

- В 14:22 по адресу: улица Краснопутиловская, у дома 69, на площадке по сбору снега произошел несчастный случай с работником ГУП «Водоканал». Спасатели проводят работы по извлечению тела погибшего, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

Точные обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.