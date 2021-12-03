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Общество3 декабря 2021 13:27

В Александринском театре начали готовить церемонию прощания с актрисой Ниной Ургант

Звезда фильма «Белорусский вокзал» умерла на 93-м году жизни
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Умерла Нина Ургант. Фото: кадр из фильма "Белорусский вокзал".

Умерла Нина Ургант. Фото: кадр из фильма "Белорусский вокзал".

В Александринском театре Санкт-Петербурга, где много лет служила актриса Нина Ургант, начали готовить церемонию прощания с актрисой. Новость о смерти звезды фильма «Белорусский вокзал» огорошила всех поклонников театра и кино днем 3 декабря.

- Да, к сожалению это так, умерла. Мы сейчас уточняем информацию по прощанию. Никаких других подробностей нет. Занимаемся пока этим, - сообщили в пресс-службе театра корреспонденту «КП-Петербург».

Напомним, что последние годы Нина Ургант страдала от болезни паркинсона, практически не появлялась на людях и не снималась. При этом она не теряла живости ума и чувства юмора.

Нине Ургант было 92 года, свой последний день рождения она отметила лишь в сентябре 2021 года.