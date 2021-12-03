Мурманское шоссе полностью перекрыто из-за ДТП в Кировском районе Ленобласти

Пробка собралась на трассе "Кола" из-за ДТП. Фото: Яндекс.Карты

Серьезное ДТП перекрыло движении по трассе «Кола», она же Мурманское шоссе, в Кировском районе Ленобласти. Авария произошла возле деревни Дусьево. На месте инцидента уже работают врачи скорой помощи и спасатели.

- По предварительным данным, на 84-м километре трассы Р-21 «Кола» столкнулись четыре транспортных средства. В районе места ДТП образовался затор в оба направления, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

По оценке сервиса Яндекс.Карты, прока по направлению из Петербурга растянулась на девять километров, со встречной стороны затор вдвое меньше.

Водителей призывают по возможности объезжать проблемный участок. Причины ДТП устанавливаются.