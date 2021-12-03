Памятник участникам Кронштадтского восстания открыли в Петербурге

В парке «Патриот» открыт памятник участникам Кронштадтского восстания / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге в парке "Патриот" 3 декабря 2021 года открыли памятник участникам Кронштадтского восстания. В этом году отмечается 100-летняя годовщина тех трагических событий. Об этом рассказали в Смольном.

- Спустя десятилетия мы восстанавливаем историческую справедливость и отдаем жертвам кронштадтского восстания долг памяти и скорби, - сказал заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, который прибыл на открытие.

Авторами монумента стали Денис Стритович и Тимур Юрченко. Закладной камень на месте будущего памятника был заложен в марте 2021 года. Он должен стать напоминанием о Гражданской войне, которая расколола в то время народ. Этот раскол привел к большому количеству жертв.

Добавим, что участники восстания были реабилитированы в 1994 году.