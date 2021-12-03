Петербург встал в 9-балльных пробках вечером пятницы

В Петербурге 9 баллов. Все стоят. Фото: Яндекс.Карты.

Дороги Петербурга опять покраснели из-за снегопада и пятничного вечернего ажиотажа. Горожане массово поехали домой с работы и тут же встали в жуткие 9-балльные пробки. Если взглянуть на карту, то город красный от заторов почти весь. Проще никуда не ехать, чем пытаться прорваться через них.

- На Московском, 143 встретились два водителя. Плюс снег дорожники убирают... Живой только левый ряд. Авария на въезде в Янино, сообразили на троих, проезду мешают, объезд по встречке, - пишут петербуржцы в соцсетях.

И таких мест по городу полно. Центр Петербурга выглядит как одно темно-красное пятно от обозначенных на карте пробок. Стоит Петроградская сторона, а на южной части КАДа собрались два огромных затора. По внутренней части от Кудрово до Обухово, а по внешней машины встали от Пулковского шоссе до Софийской улицы.

Серьезное ДТП остановило и Мурманское шоссе, но уже в Кировском районе Ленобласти. Там движения в обе стороны нет совсем.