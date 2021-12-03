Александр Бельский выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

Александр Бельский выразил соболезнования родным и близким Нины Ургант Фото: Евгения ГУСЕВА

3 декабря 2021 года в возрасте 92 лет умерла народная артистка Нина Ургант, звезда фильма "Белорусский вокзал". Соболезнования родным и близким актрисы выразил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

- Ушла из жизни знаменитая актриса, чье имя олицетворяет целую эпоху в истории отечественного драматического искусства. Нина Николаевна принадлежала к поколению «детей войны» – людей, которые в раннем возрасте перенесли самые тяжелые испытания. Трудности того страшного времени закалили их характер, развили лучшие человеческие качества, - отметил Александр Николаевич.

Также он подчеркнул, что в своих ролях Нина Николаевна воплощала яркие, запоминающиеся образы, выдающейся актерской игрой раскрывала всю суть своих персонажей.

Напомним, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Долгие годы она страдала от болезни Паркинсона. Прощание с артисткой состоится в Александринском театре.