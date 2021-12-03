Рисунок организатора группы "Митьки" Александра Флоренского продают в Петербурге

В Петербурге выставили на продажу рисунок организатора группы "Митьки" Александра Флоренского / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают рисунок Александра Флоренского, известного живописца, графика, одного из организаторов группы художников "Митьки". Графическую работу выставили на продажу в интернете 3 декабря 2021 года.

- Картина называется "Врожденное благородство". Имеется авторская подпись и год карандашом в правом нижнем углу. Данная работа в вашей квартире наглядно подчеркнет вашу брутальность, - рассказал продавец.

Рисунок размером 42 на 30 сантиметров, исполнен чернилами на бумаге. Это произведение можно приобрести всего за 6 тысяч рублей.

Александр Олегович Флоренский родился в Ленинграде в 1960 году. Учился в Мухинской академии, а в 1985 году выступил одним из организаторов группы художников "Митьки". Его работы находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи и многих других.