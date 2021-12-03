Останки 22 красноармейцев захоронили в Петербурге

В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония захоронения останков 22 красноармейцев / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге 3 декабря 2021 года захоронили останки 22 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Церемония состоялась на территории Сестрорецкого мемориального кладбища. Об этом рассказали в Смольном.

- Специалистам удалось установить имена лишь троих солдат. Вместе с ними были найдены именные медальоны, - отметили в городской администрации.

Это Федор Николаевич Николаев и Александр Васильевич Васильев служили вместе в 1027 стрелковом полку 291 стрелковой дивизии. Оба погибли 18 сентября 1941 года. Их останки нашли а территории бывшего Медного завода.

Третьим опознанным стал Степан Голиков. До войны он жил в Сестрорецке и с января 1942 года считался пропавшим без вести.

Сегодня в Петербурге действуют 52 поисковых отряда, которые ищут останки погибших воинов и простых жителей.