В Смольном обсудили меры по снижению смертей от коронавируса

В Смольном обсудили меры по снижению летальности больных с коронавирусной инфекцией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пятницу, 3 декабря 2021 года, в Смольном состоялось совещание, на котором обсудили меры по снижению смертности от коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге с начала пандемии скончались уже более 26 тысяч человек, а последние месяцы в среднем умирают по 60-70 человек в сутки.

- Факторами риска развития летальных исходов являются высокий процент госпитализированных пациентов старших возрастных групп, а также тяжелые хронические заболевания, отягощающие течение COVID-19, - заявил вице-губернатор Олег Эргашев в своем вступительном слове. - Доля больных старше 60 лет составляет в стационарах более 80%.

Врачи отметили, что с приходом дельта-штамма пациенты стали тяжелее переносить инфекцию, а сама болезнь стала прогрессировать куда быстрее.

Для того, чтобы предотвратить смерти, в Смольном предложили усилить работу по диагностике и ранней госпитализации зараженных.

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