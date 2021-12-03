Актер Илья Носков рассказал о съемках в последнем фильме Нины Ургант

Актриса ушла из жизни на 93-ем году жизни. Фото: Архив "КП"

Коллеги по цеху в большим уважением вспоминают актрису Нину Ургант. Всем, кому хоть раз доводилось работать с народной артисткой РСФСР на одной сцене или площадке, отмечают ее высокий профессионализм. Последняя роль Нины Николаевны в большом кино была в картине «Азиат» в 2008 году, где она сыграла Ошкинчиху. Условия на съемочной площадке были не самыми простыми, но тогда еще 78-летняя Ургант удивляла всех своей стойкостью и работоспособностью. Об этом «Комсомолке» рассказал исполнитель главной роли фильма Илья Носков.

- Мы один раз снимались вместе в кино. Это было в ноябре в Карелии, сначала было тепло, а затем температура резко упала до минус двадцати. А жили мы в непонятных, суровых условиях и снимали в небольшом домике, где на тридцать километров вокруг ничего не было. Как она терпеливо все это переносила, никогда не жаловалась. Про таких людей говорят – органичные и живые. Она была профессионалом, уважала всех на площадке и понимала, что всякое бывает во время процесса, - вспоминает актер Александрийского театра Илья Носков.

Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря 2021 года. За несколько десятков лет в театре она создала галерею ярких женских образов. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979). На экранах зритель ее запомнил в роли ролью Раи в фильме "Белорусский вокзал". Также она стала родоначальницей династии знаменитых артистов, сын Андрей Ургант, внук Иван Ургант.