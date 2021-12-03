Особняк Семянникова продают в Петербурге

В Петербурге продают особняк Семянникова / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге продают особняк Семянникова, который находится на улице Некрасова, дом 11. Это здание, построенное в начале 19-го века, но в 1869 году у него был перестроен фасад. Объявление о продаже в интернете появилось 29 ноября 2021 года.

- Продается здание с земельным участком и гаражами. Общая площадь 2,4 тысячи квадратных метров. Дом из трех этажей, плюс подвали гаражи на 200 "квадратов", - рассказал продавец.

Здание уже является нежилым. Предлагается использовать его под гостиницу, ресторан, офисный центр, представительство, банк, клинику, медицинский центр или школу. Особняк стоит 440 миллионов рублей.

Добавим, что в 2001 году КГИОП включил особняк в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.