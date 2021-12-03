Более 55% взрослого населения Петербурга привились от коронавируса

В Петербурге вакцинировалось почти 56% взрослого населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге привилось от коронавируса более 55% взрослого населения. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. По этому показателю Северная столица находится на 30-м месте среди регионов России. В городе остаются высокими темпы вакцинации. Напомним, что Смольный надеется достичь коллективного иммунитета к15 января.

- За среду, 1 декабря, в Петербурге вакцинировались первым компонентом 18 395 жителей, всего сделано 34 576 инъекций. За четверг, 2 декабря, привились первым компонентом 18 362 человека, всего сделано 35 151 инъекций, - передает комздрав.

Добавим, что Петербург вышел уже на седьмое плато по коронавирусу. В последнюю неделю в городе стабилизировалось количество ежедневных госпитализаций.