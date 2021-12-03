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Общество3 декабря 2021 17:37

Петербуржцев предупредили о сезонном росте цен на мандарины

Он должен начаться ориентировочно за две недели до нового года
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Цены на магазины могут существенно вырасти.

Цены на магазины могут существенно вырасти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге совсем скоро начнется сезонное подорожание мандаринов – так что деньги на покупку самого традиционного, классического и любимого новогоднего лакомства лучше бы начать откладывать заранее. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 3 декабря, сообщил доцент департамента финансов НИУ ВШЭ Юрий Ичкитидзе.

- Существует традиционный ажиотажный спрос на мандарины, из-за которого растут цены, - констатировал Юрий Ичкетидзе. – Обычно он начинается примерно за две недели до нового года. Дальше же все будет зависеть от того, как производители захотят его отработать.

По словам Юрия Ичкетидзе, интенсивность спроса – равно как и повышения цен, которое должно неминуемо за ним последовать – спрогнозировать крайне сложно. Однако есть предположения, что некоторые продавцы и поставщики за две предновогодние недели способы сделать годовую выручку.