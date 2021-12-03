Молоко Пискаревского завода резко подорожало в Петербурге

В Петербурге подорожало молоко от Пискаревского завода. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге резко подорожало молоко от Пискаревского молочного завода. Рост цен в магазинах составит от 6 до 8 процентов. Об этом пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на коммерческого директора предприятия Георгия Житмарева. По словам руководителя завода, подорожает не только молоко, но и вся продукция «Пискаревского». Письмо о повышении цен на молоко уже разослали в магазины.

- Отпускная цена литровой упаковки пастеризованного молока с декабря будет составлять 55 рублей, в магазинах она будет стоить примерно 65 рублей, - уточняет издание.

Как объясняет Житмарев, они вынужденно повышают стоимость продукции, потому что за последний год серьезно выросла цена на сырье. Растут и затраты на корма для коров. Но и это не все – дорожает алюминий и полистерол, из которых производят упаковку. Вдобавок, плюс 1 рубль к итоговой стоимости молока можно добавить из-за введения об обязательной маркировки молочной продукции.