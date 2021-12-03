Губернатор Александр Беглов назвал невосполнимой потерю Нины Ургант

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной известной актрисы Нины Ургант. Фото: скриншот из фильма

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью известной актрисы Нины Ургант. Напомним, бабушка звезды «Первого канала» Ивана Урганта и легенда «Белорусского вокзала» скончалась в Северной столице на 93-м году жизни. К сожалению, в последние годы народная артистка России, как говорили родственники, страдала болезнью Паркинсона.

По словам Александра Беглова, смерть Нины Ургант – невосполнимая потеря для всей страны. Как рассказывает губернатор, благодаря творчеству актрисы зрители постоянно задумывались о ближних, помогали творить добро.

- Непостижимые, глубинные черты таланта принесли ей всенародную любовь. С ее именем связаны многие творческие победы Александринского театра. Она была одной из самых востребованных артисток кино, - подчеркивает губернатор.

Добавим, что «КП-Петербург» поговорила с артистом Иваном Краско, соседом Нины Ургант по даче, чтобы узнать о последних месяцах жизни актрисы.