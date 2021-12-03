Игроки "Зенита" взяли на руки песиков из приютов перед началом матча с "Ростовом", Фото: ФК "Зенит"

Игроки «Зенита» вышли с щенками из приютов на матч с «Ростовом». Петербургский клуб организовал эту акцию, чтобы обратить внимание людей на проблемы ответственности за животных. Многие из собачек – метисы. Судя по выражениям лиц футболистов, они умилились такому сюрпризу.

- Социальная акция «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными, - передает пресс-служба «Зенита».

Не исключено, что такое милое начало встречи сбило настрой спортсменов – зенитовцы быстро пропустили два мяча еще в первом тайме. Тем не менее, клуб лидирует в РПЛ с преимуществом, так что осечку еще можно допустить.