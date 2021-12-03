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Спорт3 декабря 2021 17:17

Игроки «Зенита» вышли с щенками из приютов на матч с «Ростовом»

Таким образом клуб привлекает внимание общественности об ответственности за животных
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Игроки "Зенита" взяли на руки песиков из приютов перед началом матча с "Ростовом",

Игроки "Зенита" взяли на руки песиков из приютов перед началом матча с "Ростовом",

Фото: ФК "Зенит"

Игроки «Зенита» вышли с щенками из приютов на матч с «Ростовом». Петербургский клуб организовал эту акцию, чтобы обратить внимание людей на проблемы ответственности за животных. Многие из собачек – метисы. Судя по выражениям лиц футболистов, они умилились такому сюрпризу.

- Социальная акция «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными, - передает пресс-служба «Зенита».

Не исключено, что такое милое начало встречи сбило настрой спортсменов – зенитовцы быстро пропустили два мяча еще в первом тайме. Тем не менее, клуб лидирует в РПЛ с преимуществом, так что осечку еще можно допустить.