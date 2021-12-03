Власти Ленобласти рассказали о новых мерах поддержки инвалидов

В Ленобласти рассказали о грядущих мерах поддержки инвалидов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Совет при правительстве Ленобласти по вопросам попечительства в социальной сфере обсудил новые меры поддержки инвалидов, которые будет возможно реализовать в 2022 году. По данным на 1 декабря 2021 года, в 47-м регионе проживают более 123 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Как рассказывают власти, в области не только много возможностей для адаптации инвалидов, но и есть широкий спектр соцуслуг.

- В 2022 году одной из задач совета станет переподготовка и повышение квалификации специалистов, которые работают в сфере адаптивной физкультуры и спорта. Для этого наладят межведомственное взаимодействие по организации обучения, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме этого власти подготовят конкретные предложения по дополнительной помощи для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Не забудут и про медицину – прорабатываются вопросы лечения детей с сахарным диабетом, а также оказания паллиативной терапии.