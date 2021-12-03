Активные фанаты «Зенита» и «Ростова» ушли с трибун стадиона на матче в Петербурге

Вираж "Зенита" покинул трибуны в рамках акции. Фото: t.me/kolos_vladimir

Вираж «Зенита», как и обещал, полностью покинул сектор за воротами на «Газпром Арене» во время второго тайма домашнего матча с «Ростовом» в рамках чемпионата России. Напомним, таким образом болельщики выражают поддержку задержанным коллегам, поддерживающим ЦСКА. Более 50 фанатов армейского клуба попали в суд за административные правонарушения после игры с «Зенитом». Всего же полиция задержала около 400 человек, но многих в итоге отпустили.

Теперь фанатское сообщество в России единодушно бойкотируют матчи с лозунгом, что они не преступники. Болельщики «Ростова» вслед за зенитовцами также покинули трибуны стадиона в Петербурге.

- Фанаты единодушно начали аплодировать друг другу и спокойно разошлись. В итоге на стадионе стало, естественно, намного тише. Некомфортнее что ли, - рассказывает с места читатель «КП-Петербург» Данил.