В Ленобласти наградили лучших спасателей МЧС России

В Ленобласти состоялся федеральный конкурс "Созвездие мужества", где выбирают лучших спасателей МЧС России.

В Ленобласти присудили звания «Лучший по профессии» спасателям МЧС. В торжественной церемонии федерального конкурса «Созвездие мужества» принял участие губернатор Александр Дрозденко. Лучшим спасателем кинологом стал сотрудник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Святослав Яковлев. Подарком не обделили и его верного друга – собаку Гретте, породы дратхаар.

По славам главы региона, спасатели МЧС заслуживают самые теплые слова, поскольку они не первый год пишут историю мужества, героизма и самопожертвования во имя защиты жизни человека.

- Мы все, граждане России, знаем, что для каждого, кто вступил в ряды МЧС, от министра до рядового, главное – это жизнь человека. Поэтому мы на вас надеемся, в вас верим и вас любим. Особые слова благодарности тем, кто сегодня стал лучшим! – отметил со сцены Александр Дрозденко.

Итого в рамках федерального конкурса награды достались лучшему пожарному, горноспасателю, спасателю-кинологу, водолазу, медику. Всего было 18 номинаций. А перед началом церемонии участники осмотрели выставку техники пожарно-спасательного гарнизона Ленобласти и возложили цветы к памятному комплексу, который посвящен сотрудникам и учащимся университета МЧС, погибшим при исполнении служебного долга.