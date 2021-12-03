Почти 2,2 тысячи жителей Петербурга умерли от коронавируса в октябре 2021 года

2 186 жителей Петербурга умерли от коронавируса в октябре 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В октябре 2021 года от коронавируса скончались 2 186 жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в новых данных Росстата. Это почти в два раза больше, чем в аналогичный месяц 2020 года. При этом COVID-19 идентифицировали лишь у 2 014 горожан. В 172 летальных случаях медики не смогли определить инфекцию, но пришли к выводу, что именно коронавирус стал причиной смерти.

- Кроме этого коронавирус обнаружили еще у 378 умерших петербуржцев. Из них у 68 человек инфекция не стала главной причиной смерти, но все же оказала серьезное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, - отмечается в отчете Росстата.

Тем временем в Петербурге вакцинировалось уже более 55% взрослого населения. Власти города все еще надеются, что в январе Северной столице удастся достичь коллективного иммунитета.