Семак сказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Ростовом»

Сергей Семак подвел итог матча "Зенита" против "Ростова". Фото: Олег ЗОЛОТО

Сергей Семак попытался объяснить ничью «Зенита» с «Ростовом» в рамках домашнего матча очередного тура чемпионата России. Напомним, игра закончилась со счетом 2:2. Причем хозяева отыгрывались с 0:2. Стоит сказать спасибо бразильцу Клаудиньо, оформившему дубль. Сине-бело-голубые сохранили за собой первую строчку в таблице, но рискуют близко подпустить к себе «Динамо». По словам главного тренера «Зенита», в концовке гости явно тянули время и сбивали темп игры.

- Что касается обороны, созданных моментов у наших ворот, то это грубые ошибки. Из опасных моментов был навес в концовке. Насчет атаки – создали достаточно для победы, но, к сожалению, в конце не хватило последнего паса. Очень жаль, что не победили. Надо было ускорят темпы игры, - подытожил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Кроме этого главный тренер отметил, что на игру команды повиляло и отсутствие активного сектора болельщиков. Вираж «Зенита» ушел с трибун в знак солидарности с задержанными фанатами ЦСКА. Семак подчеркнул, что он понимает решение болельщиков. По словам тренера, он за тех фанатов, кто поддерживает клуб и не нарушает закон.