В Петербурге водители заплатили в 26 раз больше нормы за простой в пробках на М-11

Петербургские водители пожаловались на огромную плату за проезд по трассе М-11. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге водители массово жалуются в соцсетях на огромную стоимость простоя в пробке на трассе М-11. Некоторые автомобилисты пытались объехать многочасовой затор на Московском шоссе в районе Шушар, но столкнулись с новыми проблемами. Напомним, на протяжении двух дней один из участков дороги не могли почистить от снега. На шоссе даже установили пункты обогрева МЧС, а пассажиры автобусов в первое время выходили из транспорта, чтобы добраться до работы или учебы пешком.

Некоторые водители сворачивали на платную трассу, но в итоге сталкивались с похожими проблемами.

- За участок, который стоит 60 рублей, в тот вечер с нас сняли 1 600 рублей. Вот, что нам ответили на запрос (оператор М-11 – Прим.Ред.): «Если находиться на участке более 2 часов, происходит списание за весь участок М-11 от Твери до Санкт-Петербурга, который стоит 1600 рублей», - к примеру, пишет Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

К слову, на М-11 снизили скоростной режим из-за зимы.