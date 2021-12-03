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Авто3 декабря 2021 19:19

В Петербурге водители заплатили в 26 раз больше нормы за простой в пробках на М-11

Речь о тех автомобилистах, кто попытался объехать многочасовой затор на Московском шоссе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербургские водители пожаловались на огромную плату за проезд по трассе М-11.

Петербургские водители пожаловались на огромную плату за проезд по трассе М-11.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге водители массово жалуются в соцсетях на огромную стоимость простоя в пробке на трассе М-11. Некоторые автомобилисты пытались объехать многочасовой затор на Московском шоссе в районе Шушар, но столкнулись с новыми проблемами. Напомним, на протяжении двух дней один из участков дороги не могли почистить от снега. На шоссе даже установили пункты обогрева МЧС, а пассажиры автобусов в первое время выходили из транспорта, чтобы добраться до работы или учебы пешком.

Некоторые водители сворачивали на платную трассу, но в итоге сталкивались с похожими проблемами.

- За участок, который стоит 60 рублей, в тот вечер с нас сняли 1 600 рублей. Вот, что нам ответили на запрос (оператор М-11 – Прим.Ред.): «Если находиться на участке более 2 часов, происходит списание за весь участок М-11 от Твери до Санкт-Петербурга, который стоит 1600 рублей», - к примеру, пишет Екатерина в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

К слову, на М-11 снизили скоростной режим из-за зимы.