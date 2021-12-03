Милонов назвал «уборочным гомосексуализмом» плавление снега в Петербурге

Виталий Милонов раскритиковал идею уничтожать снег в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Виталий Милонов искренне не понимает, зачем Петербургу нужны снегоплавильные установки. По словам депутата Госдумы, противоестественно бороться со снегом зимой. Народный избранник посетил радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM, где рассказал, что вырос в заснеженном Ленинграде и для него нормально видеть город в белизне.

- Понятно, что развалена система ЖКХ. Уборка улиц не подвластна местным ЖКС, отдана другим конторам – это полный бред, - начал с критики Милонов, но потом занял другую сторону. – Я вырос в занесенном снегом Ленинграде. В этом нет ничего обычного. Что ж вы за люди такие! Я не выгораживаю власть, я считаю, что противоестественно заставлять снег зимой самоуничтожаться. Это уборочный гомосексуализм какой-то. Белые дорожки должны быть. Используйте гранитную крошку. Ни в одной северной стране никто не борется со снегом путем уничтожения!

К слову, из-за плохой уборки снега в городе целых два дня держалась пробка на Московском шоссе, из-за чего МЧС даже установило пункты обогрева на паре участков.