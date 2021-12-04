Петербург не попал в топ-70 регионов России по средней площади квартир в новостройках

Более 70 регионов России обошли Петербург по средней площади квартир в новостройках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург оказался за бортом топ-70 регионов России по средней площади квартир в строящихся новостройках. Об этом пишет «Мойка78» со ссылкой на данные Единого ресурса застройщиков. В итоге Северная столица заняла только 73-ю строчку в рейтинге. Средняя жилплощадь в новостройках в городе, по данным на ноябрь 2021 года, составила лишь 43 квадратных метров. Для сравнения, в Москве – 56 «квадратов», но столица располагается только на 19-м месте.

- Самые маленькие квартиры застройщики возводят в Ленобласти. Тут средняя площадь жилья – 38,3 «квадрата», - рассказывают неожиданный поворот в издании.

Любопытно, что тройку рейтинга возглавили южные регионы РФ. В Ингушетии средняя площадь квартиры в новостройке достигла 91,6 квадратных метров, в Чечне – 80 кв.м., а в Дагестане – 74 кв.м.