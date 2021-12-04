Жители Гостилиц пожаловались на отсутствие электричества и слабое напряжение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители деревни Гостилицы, расположенной в Ломоносовском районе Ленобласти, пожаловались на отсутствие электричества в пятницу, 3 декабря. Из-за этого в некоторых домах нет тепла и воды. Тем временем температура в 47 региона ночью упала до минус 14 градусов. О проблеме «КП-Петербург» рассказал местный житель Алексей. По его словам, диспетчер сообщил о серьезной аварии и пообещал, что рабочие устранят ее к утру 4 декабря. Кром еэтого мужчина сетует, что у тех, у кого свет есть, он всегда очень тусклый.

- Район 30 соток, это часть Гостилиц, ТП 4523. Проблема здесь системная, много дачных поселков посадили на нашу линию, по 15 кВт за 550 рублей, при этом мощностей не хватает, я жалуюсь месяц, написал даже в ПСК о снижении стоимости некачественных услуг. Ответили, что решат проблему к 15 декабря, - рассказал «Комсомолке» мужчина.

«КП-Петербург» обратилась за комментарием в пресс-службу «Ленэнерго». Насчет ситуации с домом Алексея там подчеркнули, что напряжение все-таки подается.

- Заявок и жалоб об отсутствии электроэнергии в компанию от ее потребителей из Гостилиц не поступало. Что касается вашего читателя, то у потребителя, возможно, низкое напряжение, но оно есть, - отметили на предприятии.