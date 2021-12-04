Многострадальные траволаторы на «Дунайской» запустят после 5 декабря

Траволаторы на "Дунайской" вот-вот отремонтируют. Фото: vk.com/metrospbofficial

Многострадальные траволаторы на станции метро «Дунайская» обещают запустить на следующей неделе, то есть после 5 декабря. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городской подземки. Сейчас на месте заканчивают ремонтные работы. Напомним, перед метрополитеном поставили задачу не ждать действий от обанкротившегося «Метростроя», а самостоятельно починить все неработающие траволаторы на станциях, в том числе на «Беговой», «Проспекте Славы» и «Дунайской».

- На «Дунайской» для пассажиров доступны два траволатора, на оставшихся двух проводятся пусконаладочные работы. Там заменили поручни и тяговые цепи, а также отрегулировали рабочие трассы, - рассказывают в издании.

Ранее «Комсомолка» писала, что строительство станции подземки «Туристская» могут начать уже в 2022 году. В марте в город как раз привезут проходческий щит, чтобы продлить «зеленую» ветку на север.