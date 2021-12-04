В Петербурге ищут подрядчика для строительства новой сцены МДТ за 8 млрд рублей

Новую сцену МДТ построят в Петербурге за 8 млрд рублей. Фото: mdt-dodin.ru

В Петербурге ищут подрядчика, который взялся бы за амбициозное строительство новой сцены Академического Малого драматического театра (МДТ). На возведение корпуса на Звенигородской улице выделили чуть более 8 млрд рублей. Деньги пойдут из федерального бюджета. Соответствующий конкурс от имени «Единого заказчика в сфере строительства» опубликовали на сайте госзакупок. Времени подать заявку мало – до 13 декабря.

В смете есть почти 7 тысяч пунктов того, на что потратят деньги. Например, на устройство пола репетиционного зала уйдет 7,3 млн рублей.

- Адрес объекта: Звенигородская ул., дом 7, литера А, - сообщается в конкурсной документации.

На строительство нового здания театра дает 30 месяцев с момента заключения контракта.