Резкое похолодание ожидается в Петербурге в субботу, 4 декабря

В Петербурге резко похолодает к ночи в субботу, 4 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург окажется между двух циклонов с субботу, 4 декабря. Ближе к ночи в городе резко похолодает. Об этом пишет в своих соцсетях ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в первый выходной декабря в Северной столице пройдет небольшой снег. Прояснений почти не ожидается, небо будет в облаках.

- Город окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Температура воздуха составит от -4 до -6, по области -3…-8. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы, - рассказывает Михаил Леус.

Добавим, что в ночь на воскресенье температура понизится до минус 15 градусов, а в Ленобласти и вовсе до минус 20.