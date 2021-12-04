Полиция накрыла нарколабораторию в дачном доме под Кировском

Полиция обнаружила нарколаборатории в дачном доме в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция накрыла тайную нарколабораторию в дачном доме в Кировском районе в Ленобласти. Оперативники нагрянули в садоводство «Дзержинец», где двое мужчин, 31 и 39 лет, организовали нелегальный бизнес. Правда, на видео один из них клялся, что они варили «зелье» якобы для себя. По итогу обыска полицейские изъяли из дома разнообразное оборудование, химические реактивы и более 1 килограмма готового мефедрона.

- По результатам экспертизы в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье за покушение на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Пока они в статусе подозреваемых, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Зельеваров» собираются отправить в СИЗО. Тем временем полиция выясняет, куда именно мужчины хотели поставлять свою продукцию.