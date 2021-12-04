Жители Петербурга довольны больше зарплатой, чем начальством

Аналитики выяснили, чем жители Петербурга больше всего довольны на работе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга довольны больше своей зарплатой, нежели начальством. Об этом сообщается в новом исследовании Северо-Западного отделения hh.ru. Аналитики задались целью выяснить, какие составляющие работы устраивают горожан, а какие – нет. 43% опрошенных рассказали, что не имеют никаких претензий к коллективу. 40% признались, что довольны своими обязанностями на работе. Зарплатой при этом гордятся только 32%. Еще 28% рады, что трудятся в престижной компании.

- Своим руководством при этом довольны только 28 процентов респондентов из Петербурга, остальные – нет. Для сравнения, в целом по России действия начальства положительно оценивают 31% опрошенных, остальные – нет, - отмечают аналитики.

Есть и те, кто абсолютно ничем не доволен на своей работе, их 17%. Как добавляют эксперты, жители Петербурга, в основном, увольняются с работы именно по собственному желанию, из-за плохой зарплаты или атмосферы в коллективе.