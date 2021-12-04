Оперативники задержали сбежавшего члена банды налетчиков на ювелирный магазин в Петербурге

Налетчика на "ювелирку" в Петербурге в 2018 году удалось задержать спустя три года. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Оперативники уголовного розыска задержали последнего члена банды налетчиков на ювелирный магазин в 2018 году в Петербурге. Напомним, тогда злоумышленники похитили почти 10 млн рублей. В Северной столице ввели план «Перехват», автомобиль грабителей остановили с помощью стрельбы. В итоге двух налетчиков задержали, но третьему удалось скрыться. В бегах он был более трех лет. Поймали его в Московской области.

- В начале декабря 2021 года сотрудники полиции получили информацию, что мужчина прячется в городе Пушкино Московской области под чужими данными. Беглеца оперативно задержали. Его доставили в Петербург, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным городского ГСУ СК РФ, мужчине уже предъявили обвинение в разбое, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Вскоре ему изберут меру пресечения. Расследование громкого ограбления продолжается.