Станцию метро «Московская» в Петербурге отремонтируют за 763 млн рублей

Станцию метро "Московская" собираются отремонтировать в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге отремонтируют станцию метро «Московская». Соответствующий конкурс объявлен на сайте госзакупок. Метрополитен выделяет на работы чуть более 763 млн рублей. Подрядчика выберут до конца 2021 года. От него потребуют отремонтировать тоннель, освещение, системы водоотведения и гидроизоляции, наклонный ход и вестибюль №2 станции. Сроки стандартные, около года. В эксплуатацию станцию должны ввести в марте 2023 года. Сам капремонт начнется в феврале 2022-го.

- Источник финансирования: собственные средства метрополитена. Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки, - отмечается в конкурсной документации.

Ранее «Комсомолка» публиковала репортаж с почти законченного капремонта станции метро «Маяковская». Вестибюль вот-вот откроют.