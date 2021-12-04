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Происшествия4 декабря 2021 9:39

Полиция проверила школы в трех районах Петербурга из-за сообщения лжеминера

Стражи порядка не проводили эвакуацию, но все досконально прочистили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге лжеминер сообщил о взрывном устройстве в школах трех районов.

В Петербурге лжеминер сообщил о взрывном устройстве в школах трех районов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция проверила все школы в Московском, Адмиралтейском и Невском районах Петербурга из-за сообщения лжеминера. Злоумышленник отправил письмо электронную на почту городского управления ФСБ. Посыл был простой и короткий – «беги, если сможешь». Стражи порядка оперативно скоординировались и принялись прочищать территории образовательных учреждений.

- Для проверки задействовали 29 сотрудников ОВД. Полицейские осмотрели 140 школ, взрывчатых веществ, взрывных устройств и еще чего-нибудь подозрительного они не нашли. Образовательный процесс не прерывали, обошлось без эвакуаций, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Проверка школ велась с 9 утра до 16:30. Личность лжеминера попытаются установить, потому что его «шутка» - уголовная статья.