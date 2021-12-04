Более 2,5 тысяч человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Петербурге

2 528 жителей Петербурга заразились коронавирусом за пятницу, 3 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 3 декабря, заболели коронавирусом 2 528 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. При этом выздоровевших от инфекции за день больше – 2 760 горожан. К сожалению, за сутки от ковида умерли 57 петербуржцев.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлен 797 451 случай заражения коронавирусом. 738 627 человек выздоровели от инфекции, 26 437 горожан – умерли, - говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Добавим, что в Северной столице пока далеко до коллективного иммунитета. Но темпы вакцинации высокие, в среднем ежедневно прививаются от 33 до 36 тысяч человек.