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Здоровье4 декабря 2021 11:33

Более 400 больных коронавирусом госпитализировали за сутки в Петербурге

При этом за день от инфекции выздоровели 357 пациентов стационаров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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411 человек госпитализировали в ковидные стационары Петербурга за сутки.

411 человек госпитализировали в ковидные стационары Петербурга за сутки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, 3 декабря, в стационары Петербурга поступили 411 больных с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщается в свежем отчете Смольного по эпидситуации в городе. При этом за день из больниц выписали 357 человек, выздоровевших от инфекции. К сожалению, еще 571 горожанин находится в реанимации, из этого числа 299 пациентов подключены к аппарату ИВЛ. При этом в Северной столице превышен коэффициент распространения коронавируса – сейчас он составляет 1,24 при норме в единицу.

- В городе развернуто 7 949 коек для больных инфекцией. Свободны из них почти половина. На амбулаторном лечении коронавируса и пневмонии находятся 28 662 человека, - сообщается в документации от Смольного.

Добавим, что в Петербурге вакцинировались от коронавируса уже почти 2,3 млн человек.