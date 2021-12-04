«Сердечникам» из Петербурга начали выдавать бесплатные лекарства

Жители Петербурга с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получить бесплатные лекарства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил о начале выдаче бесплатных лекарств для горожан, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. В Северной столице заработал федеральный проект «ДИСЛЕК», в рамках него медики собирают сведения о постановке «сердечников» на диспансерный учет. Для получения бесплатных лекарств надо оформить специальный документ и взять рецепт на таблетки.

После выписки из стационара бывшему больному нужно в короткие сроки обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства. С собой нужно взять выписной эпикриз из больницы, СНИЛС, паспорт и полис. Или же можно вызвать на дом участкового врача и подготовить нужные документы.

- Врач поликлиники определит план диспансерного наблюдения и оформит льготный рецепт на лекарственные препараты согласно медицинским показаниям, - отмечают в пресс-службе комздрава Петербурга.

Важно, что от пациента требуется строго посещать лечащего врача для осмотра и получения новых льготных рецептов.