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Общество4 декабря 2021 12:33

Петербургу выдадут 24 млрд рублей кредита на транспортные проекты

Деньги вложат в проекты в ближайшие два года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петербург получит более 24 млрд рублей инфраструктурного кредита от федералов.

Петербург получит более 24 млрд рублей инфраструктурного кредита от федералов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург получит чуть более 24 млрд рублей инфраструктурного кредита, который потратят на различные транспортные проекты. Об этом стало известно после рабочей встречи губернатора Александра Беглова с зампредом главы правительства России Маратом Хуснуллиным. Кредит потратят за ближайшие два года. Проектов в Северной столице достаточно – Шкиперская развязка, подключение ЗСД к Широтной магистрали, обновление почти двух сотен трамваев «Горэлектротранса».

- Сейчас проводится работа по заключению соглашений с Минстроем и Минфином РФ о реализации трех одобренных инфраструктурных проектов, - отметил губернатор.

Кроме этого Смольный планирует до 2030 года создать внутригородские маршруты электричек от Ораниенбаума до Белоострова и от Гатчины до Токсово. Идея амбициозная, но для начала необходимо переместить движение грузовых поездов за центр города.