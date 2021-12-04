Петербургу выдадут 24 млрд рублей кредита на транспортные проекты

Петербург получит более 24 млрд рублей инфраструктурного кредита от федералов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург получит чуть более 24 млрд рублей инфраструктурного кредита, который потратят на различные транспортные проекты. Об этом стало известно после рабочей встречи губернатора Александра Беглова с зампредом главы правительства России Маратом Хуснуллиным. Кредит потратят за ближайшие два года. Проектов в Северной столице достаточно – Шкиперская развязка, подключение ЗСД к Широтной магистрали, обновление почти двух сотен трамваев «Горэлектротранса».

- Сейчас проводится работа по заключению соглашений с Минстроем и Минфином РФ о реализации трех одобренных инфраструктурных проектов, - отметил губернатор.

Кроме этого Смольный планирует до 2030 года создать внутригородские маршруты электричек от Ораниенбаума до Белоострова и от Гатчины до Токсово. Идея амбициозная, но для начала необходимо переместить движение грузовых поездов за центр города.