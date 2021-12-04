В Пушкине снегоуборочная машина «убрала» попутный автомобиль

В Пушкине водитель снегоуборочной машины "покатал" попутный автомобиль. Фото: vk.com/spb_today / satspbtv.ru

Снегоуборочная техника случайно «убрала» попутный автомобиль в Пушкинском районе Петербурга. Необычная авария попала на камеру видеонаблюдения. Запись забавного происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Водитель снегоуборочной машины не сразу понял, что сделал что-то не то, и остановился лишь спустя несколько метров. А вот владельцу пострадавшего авто явно не до смеха.

- В Пушкине снег весь убрали, теперь убирают автомобили, - шутит автор публикации, заметивший ДТП.

Тем временем администрация Пушкина докладывает, что особо активная уборка ведется во дворах в Павловске, а также микрорайона ВИР.