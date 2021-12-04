Автомобиль разорвало в массовом ДТП на трассе А-120 под Петербургом

В ДТП под Петербургом разорвало легковушку. Фото: vk.com/spb_today

Автомобиль разорвало напополам в результате массового ДТП на трассе А-120 под Петербургом. Пугающие фотографии с места происшествия начали появляться в соцсетях. Судя по снимкам, в аварию попали три авто. Очевидцы сообщают о гибели собаки из машины, от которой остались две искореженные половины. Водитель чудом выжил. Это подтвердили «КП-Петербург» и в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Фото: vk.com/spb_today

- Информация о ДТП поступила около 15:00. Авария произошла на 112 километре трассы А-120, вблизи города Никольское. Известно о столкновении трех легковых автомобилей. Пострадал один человек, - сообщили «Комсомолке» в дорожном предприятии.

Движение транспорта на участке затруднено по объективным причинам. Последствия ДТП продолжают ликвидировать.