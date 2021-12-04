В Петербург привезли препарат за 2 млн долларов для малыша с мышечной атрофией

В Петербург доставили препарат за 2 млн долларов для малыша с СМА. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербург привезли самый дорогой препарат в мире под названием «Золгенсма» для 3-месячного малыша со спинальной мышечной атрофией (СМА). Покупка обошлась примерно в 2 млн долларов. Лекарство оплатили за счет средств фонда «Круг добра», куда, в частности, поступают налоги миллионеров России. По словам комитета по здравоохранению Петербурга, это первый опыт такой закупки в сотрудничестве с фондом, поддерживающим детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

- Лекарство введут ребенку в НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России. Когда младенцу поставили диагноз СМА, комздрав оперативно подал заявку в фонд «Круг добра», где ее удовлетворили менее чем за неделю. До этого случая в больнице уже 7 раз вводили «Золгенсму», но купленную за счет благотворителей, - отметили в пресс-службе комздрава Северной столицы.

Добавим, что не всем семьям с малышами, страдающими СМА, так везет. Ранее суд в Петербурге отказал матери, просившей деньги у Смольного на самый дорогой препарат в мире.