В Петербурге суд отправил под домашний арест полицейского-взяточника

В Петербурге арестовали посредника полицейского-взяточника. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге суд отправил под домашний арест оперуполномоченного МВД, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Напомним, коллегу злоумышленника, полицейского из отдела по наркоконтролю задержали 2 декабря. За сумму в 50 тысяч рублей «страж порядка» обещал знакомому молодому человеку помочь достать справку о содействии полиции. Документ помог бы юному петербуржцу смягчить наказание, потому что он является фигурантом уголовного дела. Далее настоящим полицейским с суммой денег попался именно посредник. Его-то и судили сначала. А вот главному взяточнику пока что продлили срок задержания.

- Посредник полностью признал вину, но вместе с адвокатом просил избрать более мягкую меру пресечения. Защитник подчеркнул, что обвиняемый сотрудничает со следствием, имеет на иждивении 2-х детей, а также отца, страдающего рядом тяжких заболеваний, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что на домашнем аресте полицейский будет минимум до 2 февраля 2022 года. В худшем случае посреднику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с крупным штрафом.