Морозы в Петербурге усилятся до -14 градусов 5 декабря

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скандинавский антициклон изменит погоду в Петербурге. По прогнозам ведущего специалиста метеоцентра «Фобос» Михаила Леуса благодаря гребню этого циклона 5 декабря в Северной столице постепенно прекратится снег и рассеются облака. Но на смену сильному снегопаду придут нешуточные морозы.

- Температура воздуха в Петербурге будет от -12 до -14 градусов, в Ленинградской области от -11 до -16 градусов. На востоке области мороз может достигнуть -20 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, - отмечает Михаил Леус.

Минувшая ночь, с 4 на 5 декабря, в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась до -12, 3 градусов. И как предупреждает синоптик, это далеко не предел.

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