Жители Петербурга просят губернатора взять уборку снега под личный контроль

Сейчас на дорогах города более 1000 единиц снегоуборочной техники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правозащитник из Петербурга Александр Холодов создал петицию с просьбой к администрации города разобраться с ситуацией на дорогах, которую вызвал продолжительный снегопад.

- Из-за снегопада город парализовало. За все это время, передвигаясь по дорогам, я не видел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах были повсеместные заторы и аварии. Все трое суток в городе были 10-бальные пробки, - начинает свое обращение Александр.

Жители просят губернатора Петербурга Александра Беглова взять ситуацию с уборкой снега под личный контроль и ждут улучшения обратной связи от Смольного. На данный момент петицию подписало около 200 человек.

Напомним, что по прогнозам синоптиков снегопады в городе должны прекратиться, на смену им приходят сильные морозы. Что касается, снегоуборочной техники, то по данным администрации города сейчас на дорогах более 1000 техники.

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