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Общество5 декабря 2021 7:13

Жители Петербурга просят губернатора взять уборку снега под личный контроль

Петицию пока подписало около 200 человек
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Сейчас на дорогах города более 1000 единиц снегоуборочной техники

Сейчас на дорогах города более 1000 единиц снегоуборочной техники

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правозащитник из Петербурга Александр Холодов создал петицию с просьбой к администрации города разобраться с ситуацией на дорогах, которую вызвал продолжительный снегопад.

- Из-за снегопада город парализовало. За все это время, передвигаясь по дорогам, я не видел нормальной работы снегоуборочной техники. На улицах были повсеместные заторы и аварии. Все трое суток в городе были 10-бальные пробки, - начинает свое обращение Александр.

Жители просят губернатора Петербурга Александра Беглова взять ситуацию с уборкой снега под личный контроль и ждут улучшения обратной связи от Смольного. На данный момент петицию подписало около 200 человек.

Напомним, что по прогнозам синоптиков снегопады в городе должны прекратиться, на смену им приходят сильные морозы. Что касается, снегоуборочной техники, то по данным администрации города сейчас на дорогах более 1000 техники.

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