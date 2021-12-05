В Петербурге задержали профессионального квартирного вора

В квартире задержанного был целый профессиональный набор ФОТО: пресс-служба ГУ МВД Росси по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2 декабря в полицию обратился 39-летний петербуржец, который сообщил, что, пока он находился на работе, его квартиру кто-то обокрал.

- При осмотре места происшествия полицейские установили, что это дело рук профессионального квартирного вора. Он проник в квартиру с помощью специальной отмычки, даже не повредив замок, - сообщили в УМВД России по Невскому району Петербурга.

Как заявил хозяин квартиры, у него пропало около полумиллиона рублей и несколько золотых украшений, в сумме, на 270 тысяч рублей. Следствием было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Долго бегать за преступником не пришлось, его задержали уже на следующий день возле собственной квартиры. Профессиональным "домушником" оказался 49-летний мужчина, который ранее уже был судим за кражу.

Во время обыска его квартиры нашлись и пропавшие деньги, и дорогие украшения. Вместе с ними полиция обнаружила и "профессиональный" набор в виде отмычек, ключей и станка для их изготовления. Сейчас мужчина задержан.