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Происшествия5 декабря 2021 8:16

В Петербурге устранили вчерашний прорыв трубы

Было заменено более четырех метров трубопровода
Авторы (2):
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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Сейчас система работает в штатном режиме ФОТО: соцсети

Сейчас система работает в штатном режиме ФОТО: соцсети

Утром 5 декабря в Красносельском районе завершились ремонтные работы на трубопроводе. Именно там вчера днем жителей Петербурга напугала огромная лужа кипятка, появившаяся на дороге из-за прорыва трубы.

- На улице Маршала Захарова было заменено более четырех метров ненадежного трубопровода, проведена диагностика и подключен новый участок. Система переведена в штатный режим, - сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Жителям города также напомнили, что, в случае вытекания горячей воды на поверхность улицы, не стоит рисковать своей жизнью. Необходимо сразу обращаться в управляющую компанию.