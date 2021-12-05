Маршруты троллейбусов изменились из-за повреждения контактной сети на Ленинском проспекте

Сейчас на проспекте работают аварийные службы Фото: Олег ЗОЛОТО

Как сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс», из-за повреждения контактной сети на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга пришлось оперативно изменить маршрут движения некоторых троллейбусов.

- Троллейбусы №29, 35 и 45 теперь следуют до Площади Конституции, №44 - от Московских ворот до Площади Конституции и от Авангардной улицы до проспекта Ветеранов, - уточняет СПб ГУП «Горэлектротранс».

Сейчас на данном участке работают аварийные службы, когда повреждения будут устранены - пока неизвестно.