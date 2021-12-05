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Происшествия5 декабря 2021 8:51

Школьника из Петербурга на пешеходном переходе сбила иномарка

Мальчика госпитализировали с ушибом головы и переломом носа
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас по факту аварии проводится проверка

Сейчас по факту аварии проводится проверка

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем 4 декабря на пересечении проспекта Королева с аллеей Котельникова в Петербурге "Форд Фокус" сбил 10-классника, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Мальчик был доставлен в Детскую городскую больницу №2 с ушибом головы и переломом носа. В состоянии средней тяжести его оставили под наблюдением врачей, - сообщил источник "КП-Петербург".

За рулем иномарки оказался 60-летний мужчина. В 2021 году за нарушение правил дорожного движения он не привлекался. Сейчас по факту аварии проводится проверка.