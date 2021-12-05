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Общество5 декабря 2021 9:07

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем волонтера

Сейчас в городе насчитывается более 163 тысяч добровольцев
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
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День волонтера традиционно отмечается 5 декабря

День волонтера традиционно отмечается 5 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День волонтера. Этот год не стал исключением, поэтому губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил пожелать добровольцам города здоровья, оптимизма, новых побед и свершений.

- Наш город по праву носит звание столицы добровольчества. У нас более 163 тысяч волонтеров. Они помогают в совершенно разных сферах жизни города - от охраны окружающей среды, до культуры и спорта, - заверяет губернатор.

Александр Беглов вспомнил и тех, кто первыми бросились на амбразуру во время пандемии.

- Добровольцы одними из первых пришли на помощь в тот сложный период. Сегодня студенты медицинских вузов продолжают помогать в больницах и поликлиниках, пока другие волонтеры доставляют продукты и лекарства пожилым петербуржцам и инвалидам, - отмечает Александр Беглов.

Нельзя в этот день забывать и о донорах. За 2021 год участники молодежного донорского движения сдали 1711 литров крови, тем самым спасли 5133 жизни. Александр Беглов поблагодарил их и других добровольцев за помощь городу.